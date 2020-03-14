شركة "كيه إل إم" للطيران تعتزم شطب 2000 وظيفة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعتزم شركة "كيه إل إم" الهولندية للطيران شطب ما يصل إلى 2000 وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا على حركة النقل الجوي في العالم.

وأعلنت الشركة في ساعة متأخرة مساء أمس أنها اضطرت إلى إلغاء العديد من الرحلات، وأن تقليص ساعات الدوام صار أمرا لا يمكن تفاديه، وعزت قرارها بشطب هذه الوظائف إلى عوامل تشمل قرار الولايات المتحدة وقف الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، باستثناء بريطانيا.

وقالت الشركة في بيان: "وضعتنا التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة في أزمة لم تتضح أبعادها حتى الآن، ومن المؤكد أن على /كيه إل إم/ أن تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الموقف غير المعتاد".

وأضافت الشركة أنها اضطرت إلى إلغاء ما لا يقل عن 25% من رحلاتها في مارس الجاري، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 40% في الفترة بين أبريل إلى يونيو المقبلين.

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وتابعت الشركة أنها تسعى في الربع الثاني من العام إلى تقليص ساعات الدوام بنسبة 30% لعامليها من الطيارين إلى أطقم الخدمات الأرضية.

كما تعتزم الشركة تجميد خطط استثمارات بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو وإلغاء المكافآت حتى إشعار آخر.

ويعمل لدى "كيه إل إم"، حسب وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي)، نحو 33 ألف شخص على مستوى العالم.

وقال بيتر إلبرز، رئيس الشركة في رسالة عبر الفيديو إن شركته تعتزم تنفيذ شطب الوظائف، إذا توافرت الإمكانية لهذا، من خلال التقاعد والإجراءات المماثلة لتجنب اللجوء إلى شطب الوظائف المرتبط بظروف التشغيل.