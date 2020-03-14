"لوفتهانزا" الألمانية تدرس الحصول على دعم بسبب عواقب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تدرس مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران الحصول على دعم من حكومات لمواجهة العواقب بالغة الأثر الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم المجموعة، مساء أمس: "نتحدث مع حكومات الأسواق المحلية عن مساعدات حكومية محتملة".

وذكر المتحدث أن المجموعة تجري محادثات مع الحكومة الألمانية، وكذلك حكومات النمسا وبلجيكا وسويسرا، حيث تمتلك المجموعة شركات "أوستريان اير" النمساوية، و"سويس اير" السويسرية، و"بروكسل" البلجيكية.

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وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن رئيس المجموعة، كارستن شبور، سيشارك في اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتعلق بفيروس كورونا المستجد وعواقبه على الاقتصاد.

يُذكر أن "لوفتهانزا" ألغت الجزء الأكبر من رحلاتها للأسابيع المقبلة بسبب التراجع الحاد في الطلب وحظر السفر.

وبحسب الصحيفة، يُناقش مجلس إدارة المجموعة حاليا سيناريوهات تتعلق بوقف حركة الطيران على نطاق واسع لفترة أطول، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في المجموعة قوله: "الوضع حاليا مضطرب على نحو غير عادي".