محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: شنت إدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم حملة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمحافظة. شارك في الحملة الدكتور أحمد اللباد مدير إدارة العلاج الحر، و الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلى, تحت أشراف الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم, أسفرت عن ضبط مركز يقدم العلاج بالأعشاب يستخدم تركيبات مجهولة المصدر بقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس. Advertisements وقالت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه جرى تحرير محاضر لعدد 3 مراكز جراحية و4عيادات ومعمل تحاليل بمركز سنورس لمخالفاتها الاشتراطات البيئية والترخيص. كما جرى إغلاق جناح للعمليات غير مطابق للاشتراطات بأحد المراكز الصحية بنفس المدينة. أحيلت المخالفات لنيابة مركز سنورس والتى تتولى التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مركز للعلاج بالأعشاب مجهولة المصدر بالفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.