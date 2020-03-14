المجلس الاتحادي الروسي يحظر سفر أعضائه للخارج بسبب كورونا

أعلنت رئيسة المجلس الاتحادي الروسي فالنتينا ماتفيينكو حظر سفر أعضاء المجلس إلى الخارج، فضلا عن تعليق استقبال الوفود الخارجية من الدول "الخطرة" ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الدول التي تشهد تفشي للمرض، وسيتم إعادة جدولتها".
وقالت ماتفيينكو - خلال جلسة للمجلس، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت "إن المجلس قرر يوم أمس تعليق سفر الأعضاء إلى الخارج حتى تتحسن الأوضاع، موضحا أنه سيتم تعليق زيارات الوفود من
وأكدت ضرورة عدم الفزع من الفيروس.. مضيفة "لا يجب التقليل من خطورته، واصفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمكافحة انتشار المرض بـ"الفعالة والكافية".. مؤكدة أن السلطات الروسية لا تخفي أي معلومات حول الفيروس.
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