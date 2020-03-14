طهران : روحاني غير مصاب بفيروس كورونا

أكدت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقا حول هذا الموضوع، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليومالسبت، إن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافا لما نشره بعض المواقع الإخبارية.
وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا، وسجلت في الجمهورية
وسبق أن نشرت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحكومة قائمة للمسؤولين المصابين بالفيروس شملت أسماء جهانغيري ووزير الصناعة والتجارة، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة، علي أصغر مونسان.
بينما تحدثت بعض التقارير الإعلامية لاحقا عن إصابة الرئيس الإيراني بالفيروس جراء اتصاله بالمصابين في محيطه.
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