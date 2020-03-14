لمواجهة كورونا .. الداخلية المغربية تمنع جميع التجمعات العمومية

قررت وزارة الداخلية المغربية، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق ،لحين إشعار آخر ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط. وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى إشعار آخر، إلغاء جميع اللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.



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