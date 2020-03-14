كوريا الجنوبية : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ كورونا إلى 8086 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة، اليوم السبت.



وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي أن 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تأكدت خلال أمس مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8086 حالة على مستوى البلاد حتى فجر اليوم، حسبما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى الـ100 حالة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ 114 حالة و110 حالات يومي 12 و13 من مارس على التوالي.



واكتشفت 68 حالة من حالات الإصابة الجديدة في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي (جنوب شرقي البلاد)، كما أكدت العاصمة سول وضواحيها 29 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية في

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مركز للاتصالات في سول.



وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة حتى فجر اليوم بزيادة 5 حالات خلال أمس.كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ليصل إلى 714 شخصا، بزيادة قدرها 204 أشخاص خلال اليوم السابق.



وتعد كوريا الجنوبية إحدى الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا المستجد وباء عالميا "جائحة"، الأربعاء الماضي، بعد تسجيل آلاف الإصابات به في العديد من الدول حول العالم.

