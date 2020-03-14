النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتخفيف وطأة تأثير كورونا على الاقتصاد

مررّ مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم السبت، مشروع قانون يستهدف تخفيف وطأة التأثير الاقتصادي لفيروس "كورونا المستجد" عن طريق منح المساعدة المالية للأشخاص المتضررين من تفشي الوباء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن هذا التدبير الذي حظى

بموافقة 363 نائبا في مقابل 40 نائبا رفضوا تمرير مشروع القانون، يضمن حصول الموظفين على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، أو إجازة أسرية مدفوعة الأجر، ودعم التأمين ضد البطالة وضمان حصول جميع الأمريكيين على اختبار تشخيص مجاني للكشف عن الفيروس.



يأتي تمرير مشروع القانون عقب يومين من حالة من عدم اليقين سادت في خضم انخراط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مفاوضات مكثفة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين من أجل استيعاب مخاوف تعتري الجمهوريين من أمثال: تكلفة الإجازة المرضية على الشركات وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب في عمليات إجهاض الأطفال.