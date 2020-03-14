13 وفاة و11 إصابة جديدة بكورونا في الصين ترفع الإجمالي لـ 3192 وفاة و81014 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن 13 وفاة و11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19) أمس، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3192 وفاة و81014 إصابة حتى نهاية أمس، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات تم

تسجيلها في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جاءت الإصابات الجديدة بواقع 4 في مدينة "ووهان" عاصمة "هوبي"، و7 حالات وافدة من الخارج (4 في شنجهاي و2 في قانسو وحالة واحدة في بكين) ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 95 حالة.



وأضافت اللجنة أن 1430 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 65541 شخصا.



وبنهاية أمس، تم تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و50 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 78 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و20 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.