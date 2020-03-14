ارتفاع الوفيات بـ كورونا بالفلبين لـ 8.. والسلطات تفرض حظر تجول في مانيلا

أعلنت الفلبين اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 8 وفيات، فيما قررت السلطات فرض حظر تجول خلال ساعات الليل في منطقة مترو مانيلا للحد من تفشي الفيروس، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.



ونقلت صحيفة "فيلستار" الفلبينية عن وزراة الصحة إعلانها اليوم تسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى

8.. يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة تنمية العاصمة مانيلا أنها ستفرض حظر تجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة شهر، كما طلبت من مراكز التسوق إغلاق أبوابها، فيما ستبقى محلات السوبر ماركت والبنوك مفتوحة، وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين حتى أمس الجمعة 64 حالة.



كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قد أعلن أمس تعليق حركة النقل الجوي والبري والملاحي فى منطقة "مترو مانيلا" بدءا من يوم الأحد القادم وحتى 14 أبريل المقبل، لمواجهة الفيروس، كما تم تعليق الدراسة في منطقة مترو مانيلا حتى 14 أبريل.



تعد منطقة مترو مانيلا، التى تعرف رسميا بمنطقة العاصمة الوطنية، مركزا لـ 8ر2 مليون شخص يتواجدون فى مدنها الـ 16.