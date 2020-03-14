كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ5 حالات في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 5 حالات، حسبما أعلنت السلطات التركية.

أضافت السلطات التركية، أن 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي المرض، مشيرة إلى رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا،

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وذكر السلطات التركية، أن 2 من المصابين الـ5 بالفيروس يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية، مؤكدة أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما،

كما ذكر قررت حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14.