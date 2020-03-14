طقس اليوم السبت.. سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بالسهول الوسطى وجنوب البلاد.

وستنمو سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس حيث من المحتمل أن تمتد نحو المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية محلية على السواحل، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

كما ستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة بالشمال ومتقلبة بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف ، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالشمال، والوسط، والساحل المتوسطي ومنطقة سوس والهضاب والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 17 و22 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالسواحل، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.