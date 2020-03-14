فيروس “كورونا”.. وزير الصحة ينفي وجود “بؤرة وبائية” بالدار البيضاء

نفى وزير الصحة خالد آيت الطالب “بشكل قاطع”، وجود “بؤرة وبائية” لفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 بحي بالدار البيضاء، مؤكدا أن الوضع “متحكم فيه وتحت المراقبة”.
وأكد آيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس والمسجلة بالمغرب هي حالات وافدة، وأنه لا توجد أية بؤرة وبائية في أي مكان”.
وطمأن الوزير، بخصوص الحالة الصحية للأشخاص المؤكدة إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، والذين يتم التكفل بهم داخل المؤسسات الاستشفائية، وقال “إن الحالة الصحية لهؤلاء مطمئنة وفي تحسين مستمر”.
وندد، المسؤول الحكومي، بما يتم نشره من أخبار عارية عن الصحة والتي الهدف منها، وفق آيت الطالب، نسف الجهود المبذولة بالمغرب من أجل احتواء انتشار الفيروس.
وتم لحد الآن تسجيل ثماني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وكلها وافدة على المملكة، بينما تواصل مصالح وزارة الصحة إجراءات التحري الوبائي والمراقبة الطبية للمخالطين، وفقا للمعايير المسطرة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لكوفيد 19.
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