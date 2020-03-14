عاجل.. المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولاندا وبلجيكا والبرتغال

أعلن بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا على الصعيد الدولي، وعلى غرار تعليق الربط الجوي والبحري بإيطاليا واسبانيا وفرنسا، قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولاندا وبلجيكا والبرتغال، حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في إطار مقاربة تشاورية، إشعار البلدان المعنية مباشرة ومسبقا بهذه الإجراءات.

وستواصل السلطات المغربية تتبع الوضع في مختلف الدول واتخاذ الاجراءات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية والبحرية، بطبيعة الحال، حين تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.