كورونا.. المغرب يمنع جميع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق

في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر، إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.