رفاق “الغالي” يراسلون الوكيل العام باستئنافية تازة لإعادة فتح تحقيق في قضية اغتصاب طفلة

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، بلمتمس للوكيل العام للملك، في محكمة الإستئناف في مدينة تازة، بشأن إعادة فتح تحقيق في ملف الطفلة كوثر، التي تعرضت إلى اغتصاب قبل أسابيع، والمشتبه فيها شابة وشقيقها القاصر.

وقال مصطفى خطار، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، في تصريحه لـ”اليوم 24″، إنه بالإضافة إلى تقديم الجمعية المذكورة ملتمسا لدى الوكيل العام في محكمة الإستئناف في مدينة تازة، قبل أيام، تقدم 4 محامين، أيضا، بملتمس لدى الوكيل العام في استئنافية تازة حول نفس الموضوع.

وأضاف مصطفى خطار، أن “الطفلة قالت إنها تعرضت إلى افتضاض بكارتها من طرف فتاة ذات 17 سنة من عمرها، وشقيقها ذي 12 سنة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الطفلة أكدت أنها تعرضت للاغتصاب في بيت المشتبه فيها، مشيرا إلى أن الطبيب الرئيسي في مركز تاهلة، سلمها شهادة طبية، تبين أن الاعتداء الجنسي وقع، منذ أسبوع، وتابع أنها لم تعلن الاعتداء عليها خوفا من تهديد المعنية بالأمر وشقيقها، وخوفا من أبيها.

وقال مصطفى خطار، إن الجمعية راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أيضا في مدينة تازة، من أجل فتح الملف، وكشف الحقيقة، خصوصا أن الطفلة صغيرة، وتعاني صعوبة في النطق، والاتهامات، التي وجهتها إلى المشتبه فيها، وشقيقها خطيرة، تستوجب فتح تحقيق عاجل، ونزيه.

