الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 154 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة.

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