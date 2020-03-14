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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يُغير على مواقع الإرهابيين ويُشدد قبضته في محيط طرابلس والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلن الجيش الليبي أمس أن سرية الهاون قصفت محيط جامعة الفاتح، وأسر 3 من قوات الوفاق في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات، قرب طرابلس.
وأضاف في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن الجيش لا يزال يسيطر على طريق السدرة والعمارات، ويرصد الأزقة والشوارع التي تؤدي إلى جامعة الفاتح قاطع ب وابن النفيس والنصب التدكاري، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الجمعة.
وأوضح، أن "المنطقة الممتدة من معسكر التكبالي إلى محور أبوسليم، خاصةً فرو السدره، باتت تحت سيطرة الجيش الذي لا يزال يحكم قبضته على جزيرة الأرصاد وبالقرب من وزارة الثقافة، ومقبرة سيدي حسين، وجزيرة الفحم، ومثلث الرابش"، إضافة إلى "الخلاطات بالكامل، وجامع فرحات، والطريق المؤدية إلى معهد تدريب الجمارك".
وأعلن الجيش الليبي، شن مقاتلاته أكثر من 10 غاراتٍ جوية استهدفت مخازن أسلحة لجماعات الحشد الميليشاوي، وتجمعاتٍ للميليشيات في منطقة دافع الودي، التي تبعد 2 كيلو عن بوقرين، شرق طرابلس.
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