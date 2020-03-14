اتفاق بين تركيا وروسيا على تفاصيل الهدنة في إدلب

السبت 14 مارس 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة، إن تركيا وروسيا اللتين تدعمان طرفين متعارضين في الحرب الأهلية في سوريا، اتفقتا على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، وستبدآن دوريات مشتركة على طول طريق دولي رئيسي.



وذكر أكار في أنقرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن تركيا وروسيا ستقيمان "مراكز تنسيق مشتركة"، لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب المحاصرة.

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ووافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب، وعلى مراقبة ممر آمن على طول الطريق الدولي "إم فور"، من بين إجراءات أخرى.

وقال أكار إن الدوريات المشتركة ستبدأ العمل في 15 مارس (آذار) الجاري.