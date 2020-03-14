دلتا إيرلاينز الأمريكية تعلق رحلاتها إلى أوروبا باستثناء لندن

السبت 14 مارس 2020

علقت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز رحلاتها الجوية إلى جميع الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما، وذلك في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع السفر من مختلف دول الاتحاد الأوروبي باستثناء لندن إلى الأراضي الأمريكية.



في الوقت نفسه تعتزم الشركة الأمريكية خفض طاقتها التشغيلية ككل بنسبة 40% خلال الشهور القليلة المقبلة، وهي الخطوة التي وصفتها بأنها "أكبر خفض للطاقة التشغيلية في تاريخ دلتا". كما ستوقف الشركة تشغيل ما يصل إلى 300 طائرة.

وقالت دلتا إنها تجري محادثات مع البيت الأبيض والكونجرس للحصول على دعم من الدولة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على صناعة الطيران.

وقال إيد باستيان الرئيس التنفيذي للشركة في مذكرة موجهة إلى العاملين، إن الطلب على السفر يتراجع بوتيرة يومية متسارعة، ما أثر على الإيرادات بشكل غير مسبوق. كما ترتفع عمليات إلغاء حجز التذاكر بصورة كبيرة".

وتنطبق القيود على السفر على معظم الرعايا الأجانب الذين كانوا موجودين داخل منطقة شينجن -والتي تضم 26 دولة أوروبية- خلال الأيام الـ14 السابقة لمحاولة دخولهم الولايات المتحدة.

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كما تشمل القيود إعفاءات مهمة للمواطنين الأمريكيين أو السكان، وبعض حاملي التأشيرات والعديد من الأشخاص الذي يرتبطون بصلات أسرية بمواطنين أمريكيين أو أي من المقيمين في الولايات المتحدة.

ولا يشمل الحظر الأشخاص القادمين من بريطانيا، وهي ليست عضوا في منطقة شينجن.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 4 شركات كبرى تعمل في مجال النقل البحري السياحي ستعلق رحلاتها المنطلقة من الولايات المتحدة لمدة 30 يوما.

وكتب ترامب على موقع تويتر مساء الجمعة "بناء على طلبي، واعتبارا من منتصف الليل، وافقت شركات "كارنيفال" و"رويال كاريبيان" و"نورويجيان" و"إم إس سي" على تعليق الرحلات الخارجية لمدة شهر".

وأضاف "إنها صناعة رائعة ومهمة.. سيتم الحفاظ عليها بهذه الطريقة".