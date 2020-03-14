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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تأمر موظفيها بالعمل من المنزل خشية كورونا والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
طالبت منظمة الأمم المتحدة، موظفيها بالعمل من المنزل، في خطوة تأتي ضمن تدابير أممية للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا الجديد".
جاء ذلك القرار عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق أمس الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب الفيروس القاتل، بعد إعلانها من قبل في نيويورك الولاية والمدينة.
ووفق بيان صادر عن مكتب الأمين العام، فإن موظفي الأمم المتحدة سيعملون من منازلهم، اعتبارًا من الإثنين المقبل 16 مارس/آذار الجاري، وحتى 12 أبريل/نيسان المقبل، ولن يكونوا مضطرين للقدوم إلى المقر العام للمنظمة في مانهاتن.
وبحسب البيان نفسه سيتم بعد 3 أسابيع تقييم الوضع مجددًا
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