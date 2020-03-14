شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 14/آذار/2020، غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع وتجمعات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية نهم. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية

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