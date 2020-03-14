شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة.. إسقاط طائرتين مسيرتين بعد تحليقهما فوق منزل المحافظ والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 أسقطت قوات الأمن والجيش في محافظة شبوة طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منزل المحافظ ومقار عسكرية ومدنية.

وأوضحت مصادر أمنية أن طائرتين مسيرتين حلقتا بعد منتصف ليلة الجمعة، فوق محور عتق ومنزل المحافظ ومطار عتق الدولي. Advertisements وتابعت المصادر أن الحراسات الأمنية للمواقع أسقطت الطائرتين باستخدام الأعيرة النارية. وكان المحافظ قد وجه الأمن والجيش بالتعامل مع أي طيران مسير في سماء المدينة

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