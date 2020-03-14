موريتانيا تلغي جميع الرحلات السياحية المقبلة من فرنسا بسبب كورونا

السبت 14 مارس 2020

قررت موريتانيا الجمعة، إلغاء جميع الرحلات السياحية السنوية المقبلة من فرنسا والمتجهة نحو ولاية "آدرار" شمال البلاد، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في عدد من بلدان العالم.



وبحسب تعميم صادر عن وزارة التجارة والسياحة، فإن الإجراء اتخذ بتعليمات صادرة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كإجراء احترازي لتفادي انتقال الفيروس إلى البلاد التي لم تسجل فيها حتى الآن سوى حالة واحدة.

وكانت مناشدات قد تم تداولها منذ يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء هذه الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا في إطار ما يعرف بالموسم السياحي، وكان من المنتظر بدء وصول أول فوج منها اليوم السبت.

وتكثف السلطات الصحية الموريتانية من إجراءاتها الوقائية لتفادي تفشي هذا الفيروس داخل البلاد.

Advertisements

وشملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ البرية من خلال الصرامة في تطبيق معايير الكشف، إضافة إلى حملات نشر الوعي بطرق تفادي نقل الفيروس بين الأشخاص.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأجنبي قدم إلى البلاد، في 9 مارس/آذار، مؤكدة أن كل الإجراءات من حجر وبحث عن كل من خالطوا هذا الشخص المصاب قد تم اتخاذها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب، الذي لم تحدد جنسيته، علم بعد قدومه للبلاد بإصابة أشخاص كان على صلة بهم في الخارج، ووضع نفسه في حجر بمنزل بالعاصمة نواكشوط، قبل أن يطلع وزارة الصحة، على ارتفاع في درجة حرارته، تبين لاحقا بعد الكشف أنها إصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بتوخي الهدوء وعدم الذعر والفزع والالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة.