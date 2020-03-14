مقتل جنرال إيراني في غارة أمريكية استهدفت مقار حزب الله العراق

السبت 14 مارس 2020

قال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إن الجنرال سيامند مشهداني أحد قادة فيلق القدس الإيراني قتل ليل الخميس، في غارة أمريكية بالعراق.



وأكد المسؤول، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن الغارة التي قتلت سيامند كانت في بلدة جرف الصخر شمال محافظة بابل جنوب بغداد.

وأوضح "قتل الجنرال سيامند مشهداني أحد قادة فيلق القدس و4 من مرافقيه في الغارة الجوية، التي استهدفت مركز السيطرة والتحكم التابعة لمليشيات كتائب حزب الله العراق في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل".

وتابع المسؤول العراقي "مشهداني كان يشرف على مراكز السيطرة والتحكم التابعة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكان من المخططين للهجمات التي تشنها مليشيا حزب الله على المراكز العسكرية الأمريكية في العراق".

وأضاف المسؤول أن إحدى الغارات التي شنتها الطائرات الأمريكية على مقرات حزب الله في العراق استهدفت مصنعا لتجميع وصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في مطار كربلاء، وهو مطار قيد الإنشاء يقع في محافظة كربلاء جنوب العراق، مبينا أن الغارات دمرت الأهداف كافة التي استهدفتها.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، إن طائرات أمريكية استهدفت مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقية ردا على هجوم صاروخي أمس أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي التي تقع شمال بغداد.

وأكد إسبر، في تصريحات صحفية له، أن الجيش الأمريكي لن يتررد لحظة في مهاجمة أي هدف يعتدي على قوات التحالف الدولي في العراق.

وأوضح إسبر أن الهجوم استهدف مواقع للمليشيات الموالية لإيران، منها مخازن للسلاح.

وكان مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي قال، الخميس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكد إسبر أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات ضد الأمريكيين، مشيرا إلى أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي.