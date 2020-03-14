رئيس الوزراء اليمني يوجه بإنشاء غرفة عمليات ورفد المنافذ بالفرق الطبية

السبت 14 مارس 2020

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.



ووفق وكالة سبأ فقد شدد في توجيهات أصدرها إلى لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، على أهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله.

Advertisements

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم اعدادها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف علی جميع الواصلين الی اليمن.

وشدد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي بأفق أوسع لضمان التجاوب الفاعل، مشددا على حشد الموارد المتوفرة والتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصحة العالمية والبنك الدولي للدعم اللازم في هذا الإطار.

وأعرب عن تطلعه لتقديم الدعم اللازم في هذا الاطار، بما في ذلك توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية والإمكانات اللازمة للوقاية من مخاطر وصول وباء كورونا إلى اليمن، منوها في ذات الوقت بالتفاعل الكبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الوباء.