روسيا تخفض رحلاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي

السبت 14 مارس 2020

أعلنت روسيا، عن خفض رحلاتها الجوية مع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من بعد غد الإثنين، في محاولة لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد.



وأورد بيان عبر الإنترنت للسلطات الصحية الروسية أن القيود ستفرض "لضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحول دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا".

ويشمل الإجراء الرحلات مع النرويج وسويسرا.

وسجلت روسيا 45 إصابة بكوفيد-19 دون تسجيل وفيات، وفق المعطيات الرسمية التي كشف عنها الجمعة.

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وأغلقت موسكو في وقت سابق الحدود مع الصين وفرضت قيودا على الرحلات من إيران وكوريا الجنوبية منعا لانتشار الفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قد أعلن الجمعة، أنَّ أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وقال جيبرييسوس إن "أوروبا حالياً هي بؤرة جديدة"، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً في أوروبا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأضاف أن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد في خفض انتشار الفيروس المميت.