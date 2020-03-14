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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار في سواحل حضرموت والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
توقعت جهات الطقس،اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة منتصف الأسبوع الحالي على سواحل حضرموت.
وقالت جهات الطقس،أنه من المتوقع ظهور وتكاثف السحب على سواحل حضرموت مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة منتصف الأسبوع الحالي.
وأشارت إلى تحسن الأجواء مع منتصف الأسبوع القادم.
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