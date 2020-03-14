القوات التركية تعزز تواجدها في مناطق سيطرتها بسوريا

السبت 14 مارس 2020

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن القوات التركية عززت تواجدها العسكري في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، عبر إنشاء قواعد عسكرية وتحصينها.



وقال المرصد في بيان، إن القوات التركية تمركزت في قرية الداودية في ناحية تل تمر، وحولتها إلى قاعدة عسكرية كبيرة، حيث تضم أكثر من 20 دبابة، إضافة إلى أسلحة ثقيلة، فيما حصنت قاعدة عسكرية لها في خربة جمو بريف أبو راسين.

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كما تمنع القوات التركية اقتراب المدنيين وعناصر الفصائل من هذه القواعد.

كان المرصد السوري أكد الشهر الماضي، أن القوات التركية عززت تواجدها العسكري في الداودية والمنطقة الواقعة ما بين قريتي باب الخير وأم عشبة.