العربية: الحوثي يفجر نقطة رقابة أممية في الحديدة

السبت 14 مارس 2020

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، نقطة الرقابة الخامسة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، غربي اليمن.



Advertisements

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الجمعة، إن ميليشيات الحوثي فجرت بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.

معتبراً هذا التفجير اعتداء جديد للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.