شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحد من السفر يبطئ انتشار كورونا 70% والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن الحد من السفر الذي تم تطبيقه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين قلل من تصدير حالات الإصابة إلى الخارج بنسبة نحو 70% حتى منتصف فبراير الماضي.

وكتب معدو الدراسة، تحت إشراف أليسون جالفاني من جامعة ييل الأمريكية، في دورية "بروسيدينجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم (بي إن إيه إس) في عددها الصادر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أنه بدون هذا الحد من السفر، كان سيتم تصدير 779 حالة إصابة بفيروس "سارس-كوف2-" إلى الخارج حتى 15 فبراير الماضي.

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وأكد الباحثون في الدراسة أن هذا التقييد في حركة السفر الذي طبقته الصين ثم دول أخرى ساهم في إبطاء انتشار الفيروس.

وفي المقابل، أوضح الباحثون أن تقييد السفر وحده ليس بمقدوره الحد من انتشار الفيروس، حيث إن الكثير من الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض خلال دخولها إلى بلدان أخرى.

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات رحلات جوية وأخرى متعلقة بانتشار الفيروس.