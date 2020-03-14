شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجوال في «مانيلا» لاحتواء انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات العاصمة الفلبينية اليوم السبت فرض حظر تجوال فى مانيلا اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الحظر يسرى اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى وحتى الساعة الخامسة صباحا حتى يوم 14 ابريل المقبل مع استثناء العاملين الذين تقتضى ظروف عملهم تواجدهم فى فترة الحظر.

وحثت السلطات الشركات والمحال التجارية بإغلاق أبوابها خلال فترة الحظر.

وكانت الشرطة الفلبينية قد حذرت أمس الجمعة من أنها تعتزم اعتقال أي شخص يخالف قيود السفر والقيود الأخرى على الأنشطة الاجتماعية في إطار قرار الإغلاق المفروض على العاصمة مانيلا، في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).