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ميليشيا الحوثي تفجر مقر نقطة رقابة في الحديدة

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فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن التفجير يعد اعتداء جديد للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الإرتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة، بحسب ما نقله الموقع الالكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني.

وتأتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجًا على قيام ميليشيات الإرهاب الحوثية بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.

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