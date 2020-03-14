مصدر: سقوط صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صواريخ كاتيوشا سقطت، اليوم، على معسر التاجي شمالي العاصمة بغداد"، فيما لم يصدر يوضح المصدر اي معلومات اخرى عن الموضوع.

واعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء الماضي، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل اعلام، ان جنديين امريكيين وبريطاني قتلوا بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.