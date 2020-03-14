ديالى تعلن خلوها من الاصابات بكورونا بعد شفاء الحالة الثالثة

أعلنت مديرية صحة ديالى، السبت، شفاء الحالة الثالثة من المصابين بفايروس كورونا، مشيرة الى أن بذلك تكون المحافظة خالية من اية اصابات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "شفاء الحالة الثالثة من فايروس كورونا بعد وصول التحاليل اليوم من مختبر الصحة العامة المركزي".
وتابع، أن "بذلك تكون ديالى خالية من اي اصابة بفايروس كورونا".
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