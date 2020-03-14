ديالى تعلن خلوها من الاصابات بكورونا بعد شفاء الحالة الثالثة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "شفاء الحالة الثالثة من فايروس كورونا بعد وصول التحاليل اليوم من مختبر الصحة العامة المركزي".

وتابع، أن "بذلك تكون ديالى خالية من اي اصابة بفايروس كورونا".