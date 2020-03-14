تركيا تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا لـ5 حالات وتضيف 9 دول بقائمة حظر السفر

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، مساء أمس الجمعة، أنه تم رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا، وذكر أن 2 من المصابين الـ5 بالفيروس يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية.وأفاد بأنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما، كما ذكر: "قررنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".

وأوضح قوجة أن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.

ولفت إلى استحداث وزارة الصحة قسما خاصا للاستعلامات الهاتفية حول فيروس كورونا والوقاية منه.

بدوره، أوضح وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد تورهان، في المؤتمر الصحفي نفسه، أن الدول الـ9 التي تم حظر السفر إليها هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا، وأن حظر السفر إليها سيبدأ اعتبارا من الساعة 8:00 يوم السبت بالتوقيت المحلي ولغاية 17 أبريل المقبل.



وسابقا فرضت تركيا حظرا على السفر مع 5 دول، هي الصين وإيران والعراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية.