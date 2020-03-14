تركيا تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا لـ5 حالات وتضيف 9 دول بقائمة حظر السفر

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 حالات، فيما أضافت 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي المرض.
وأفاد بأنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما، كما ذكر: "قررنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".
وأوضح قوجة أن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.
ولفت إلى استحداث وزارة الصحة قسما خاصا للاستعلامات الهاتفية حول فيروس كورونا والوقاية منه.
بدوره، أوضح وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد تورهان، في المؤتمر الصحفي نفسه، أن الدول الـ9 التي تم حظر السفر إليها هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا، وأن حظر السفر إليها سيبدأ اعتبارا من الساعة 8:00 يوم السبت بالتوقيت المحلي ولغاية 17 أبريل المقبل.
وسابقا فرضت تركيا حظرا على السفر مع 5 دول، هي الصين وإيران والعراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
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