ثالث إصابة مؤكدة ضمن وفد برازيلي التقى الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت سفارة البرازيل لدى واشنطن، السبت، ثالث إصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن وفدها الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي.



وقالت السفارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إن القائم بالأعمال البرازيلي نيستور فورستر "اكتشف مساء، الجمعة، أن نتائج فحصه الخاص بالفيروس إيجابية".

وأضافت أن فورستر "سيمدد عزلا صحيا دخل فيه سابقا كإجراء احترازي، لأسبوعين إضافيين استجابة لنصائح الأطباء".

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ويعد فورستر ثالث مسؤول مصاب بفيروس كورونا في الوفد البرازيلي الذي التقى، نهاية الأسبوع الماضي، في فلوريدا الرئيس الأمريكي، حيث سبق أن تم تشخيص هذه السلالة من الفيروس القاتل لدى كل من وزير الاتصالات العامة فابيو فاينجارتين، والسيناتور نيلسينيو ترادا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه شون كونلي، طبيب البيت الأبيض، أنه لم تكن هناك ضرورة لخضوع الرئيس ترامب لفحص فيروس كورونا أو العزل، وهو لا يعاني من أي أعراض خاصة بالفيروس، بعد الكشف عن المصاب الثاني في الوفد البرازيلي.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشعر "بأي أعراض" تدل على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال: "لا أعرف أبداً من يكون" مرافق بولسونارو في الوفد، مضيفاً: "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبين أنه غير مصاب، وهذا جيد".