العربية: ترمب للشعب الأميركي: صلّوا من أجل حماية أميركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن غدا الأحد سوف يكون يوما وطنيا للصلاة من أجل حماية أميركا ومنحها القوة في مثل هذه الأوقات العصيبة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال عبر حسابه في تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، طوال تاريخنا، نتطلع إلى الله للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".

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وأضاف: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".

وأعلن الرئيس ترمب، بعد ظهر يوم الجمعة، رسميا حالة الطوارئ الوطنية، التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا التاجي المنتشر.

كما أعطى سلطة جديدة واسعة لوزير الصحة أليكس عازار، الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.