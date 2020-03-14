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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يؤجل زيارة الأمير تشارلز لـ3 دول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أرجا الأمير تشارلز رحلة كان مقررا أن يقوم بها الأسبوع المقبل، إلى البوسنة وقبرص والأردن، بسبب تطورات الوضع المتصلة بالوباء العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت دارة كلارينس هاوس الملكية أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، وهو الأول في ترتيب خلافة العرش، يتبع بذلك توصية من الحكومة البريطانية.
والزيارة إلى قبرص كانت ستصبح الأولى لفرد من العائلة الملكية البريطانية منذ 27 عاما.
وكان مقررا أن يزور الأمير تشارلز البوسنة يومي 17 و18 مارس/آذار، قبل التوجه إلى قبرص، حيث تنضم إليه زوجته كاميلا بين 18 و21 من الشهر عينه، كذلك كان مقررا أن ينتقل الثنائي إلى الأردن في زيارة تستمر حتى 25 مارس/آذار، وقد يستعيضان عن هذه الزيارة بالمشاركة في أحداث في بريطانيا على ألا تضم عددا كبيرا من الأشخاص.
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