الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري بشأن «الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد»

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاج السيسي رسالة للشعب المصري بشأن تضافر جهود الدولة والمواطنين لتخطي أزمة الطقس السيئ الذي تعرضت له البلاد وجاء في رسالة الرئيس :

لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.

الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.

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ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .