النشرة: بلدية حاصبيا أقفلت النوادي الرياضية وأماكن التسلية ومنعت التجمعات العامة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن "بلدية حاصبيا اتخذت قرارا بإقفال جميع ​النوادي الرياضية​ وأماكن التسلية والالعاب والمقاهي حتى إشعار آخر، كما طلبت إلى المواطنين عدم التجمع في حوض ​الحاصباني​ ووادي ابوقمحة وكل الأماكن العامة وكذلك منع الدخول منعا باتا للباعة المتجولين إلى البلدة والتقيد بهذا القرار امر ضروري وملزم حتى إشعار آخر".

وأكدت ​البلدية​ أنه "سيتم الملاحقة القانونية المخالفين وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحقهم، بهدف الحرص على سلامة المواطنين من خطر ​فيروس كورونا​".