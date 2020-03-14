أفاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن "بلدية حاصبيا اتخذت قرارا بإقفال جميع النوادي الرياضية وأماكن التسلية والالعاب والمقاهي حتى إشعار آخر، كما طلبت إلى المواطنين عدم التجمع في حوض الحاصباني ووادي ابوقمحة وكل الأماكن العامة وكذلك منع الدخول منعا باتا للباعة المتجولين إلى البلدة والتقيد بهذا القرار امر ضروري وملزم حتى إشعار آخر".
وأكدت البلدية أنه "سيتم الملاحقة القانونية المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم، بهدف الحرص على سلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية حاصبيا أقفلت النوادي الرياضية وأماكن التسلية ومنعت التجمعات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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