وهاب: بعض السياسيين بلغت بهم الحقارة كأنهم تمنوا إنتشار ڤيروس كورونا

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "بعض السياسيين وبعض أنصارهم بلغت بهم الحقارة كأنهم تمنوا إنتشار ڤيروس ​كورونا​ ليحاولوا صرف المسألة بال​سياسة​ علها تخرجهم من أزماتهم فمنذ شهر كانوا خبراء في ​الإقتصاد​ واليوم تحولوا خبراء في الطب وغداً في البورصات وفي النهاية ليسوا إلا حميراً ناهقة لا تفهم شيئا".

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