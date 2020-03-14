وزير الصحة: الحجر المنزلي ضروري والمعطيات التي صدرت أمس مؤشر جيد

أكد وزير الصحة ​حمد حسن​ في حديث إذاعي أن "الحجر المنزلي ضروري والمعطيات التي صدرت امس مؤشر جيد والمستشفيات الحكومية التي تُجهّز ستُعتمد للحجر الصحي في حال ارتفع عدد الاصابات"، كاشفا أن "لدينا قرضا محررا من ​البنك الدولي​ وقد عدلنا على آلية صرفه بموافقة الحكومة".

وشدد حسن على أن "الفحص المخبري الخاص للكورونا في ​مستشفى بيروت الحكومي​ يجري للحالات المشتبه باصابتها".