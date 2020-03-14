وزير الصحة: الحجر المنزلي ضروري والمعطيات التي صدرت أمس مؤشر جيد

أكد وزير الصحة حمد حسن في حديث إذاعي أن "الحجر المنزلي ضروري والمعطيات التي صدرت امس مؤشر جيد والمستشفيات الحكومية التي تُجهّز ستُعتمد للحجر الصحي في حال ارتفع عدد الاصابات"، كاشفا أن "لدينا قرضا محررا من البنك الدولي وقد عدلنا على آلية صرفه بموافقة الحكومة".
وشدد حسن على أن "الفحص المخبري الخاص للكورونا في مستشفى بيروت الحكومي يجري للحالات المشتبه باصابتها".
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