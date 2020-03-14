أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إغلاق حدود بلاده مع فنزويلا، وفرض قيود على دخول الأجانب القادمين من أوروبا وآسيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشار دوكي، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "بعد تحليل مفصل لتطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا من قبل مكتب الوزراء، ومع أخذ أحداث الساعات الأخيرة بعين الاعتبار، أود الإعلان عن اتخاذ الإجراءات التالية التي تشمل إغلاق كل المعابر الحدودية مع فنزويلا اعتبارا من الساعة 05:00 الموافق لـ14 آذار".
وأضاف دوكي: "تم اتخاذ قرار بتقييد دخول الأجانب إلى البلاد، الذين لا يمتلكون حق الإقامة الدائمة في كولومبيا وزاروا خلال الأسبوعين الماضيين أوروبا وآسيا، بينما سيتم عزل كل المواطنين والمقيمين القادمين من دول المنطقتين بشكل ملزم مدة 14 يوما."
وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن "الحدود مع الإكوادور ستبقى مفتوحة كما كانت عليه سابقا مع تنفيذ مراقبة دائمة ومنسقة بين سلطات البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تغلق حدودها مع فنزويلا وتقيد دخول الأجانب بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.