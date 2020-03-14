كولومبيا تغلق حدودها مع فنزويلا وتقيد دخول الأجانب بسبب كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إغلاق حدود بلاده مع ​فنزويلا​، وفرض قيود على دخول الأجانب القادمين من ​أوروبا​ وآسيا على خلفية انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

واشار دوكي، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "بعد تحليل مفصل لتطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا من قبل مكتب الوزراء، ومع أخذ أحداث ​الساعات​ الأخيرة بعين الاعتبار، أود الإعلان عن اتخاذ الإجراءات التالية التي تشمل إغلاق كل المعابر الحدودية مع فنزويلا اعتبارا من ​الساعة​ 05:00 الموافق لـ14 آذار".

وأضاف دوكي: "تم اتخاذ قرار بتقييد دخول الأجانب إلى البلاد، الذين لا يمتلكون حق الإقامة الدائمة في ​كولومبيا​ وزاروا خلال الأسبوعين الماضيين أوروبا وآسيا، بينما سيتم عزل كل المواطنين والمقيمين القادمين من دول المنطقتين بشكل ملزم مدة 14 يوما."

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن "الحدود مع ​الإكوادور​ ستبقى مفتوحة كما كانت عليه سابقا مع تنفيذ مراقبة دائمة ومنسقة بين سلطات البلدين".