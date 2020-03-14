رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الموريتانية عن "رصد أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد لرجل أوروبي يعيش في ​موريتانيا​ عاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من آذار، ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين".

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