رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن "رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لرجل أوروبي يعيش في موريتانيا عاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من آذار، ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين".
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