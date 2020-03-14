إيران: إغلاق ضريح شيعي مقدس خلال عطلة رأس السنة الجديدة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران /واشنطن- (د ب ا):

ذكر التليفزيون الإيراني الرسمي أنه سوف يتم إغلاق ضريح الإمام على الرضا في إيران، الذي يزوره ملايين من المسلمين الشيعة في مدينة مشهد المقدسة كل عام ، خلال عطلة رأس السنة الجديدة في العشرين من الشهر الجاري بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال عمدة مشهد محمد رضا إن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي اصبح فيه "الوضع في مشهد أكثر حدة " وتمر المدينة بالاسبوع الأكثر حسما "في المعركة ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج.

يشار إلى أن إيران ، مثلها مثل الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية ، من بؤر فيروس كورونا.

وأفادت الصحة الإيرانية في اخر احصائية لها بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075، والوفيات إلى 429، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الإصابة 3276 حالة.