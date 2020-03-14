الفلبين تعتزم فرض حظر التجوال في العاصمة مانيلا لاحتواء انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

أعلنت سلطات العاصمة الفلبينية اليوم السبت فرض حظر تجوال فى مانيلا اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الحظر يسرى اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى وحتى الساعة الخامسة صباحا حتى يوم 14 ابريل المقبل مع استثناء العاملين الذين تقتضى ظروف عملهم تواجدهم فى فترة الحظر.

وحثت السلطات الشركات والمحال التجارية بإغلاق أبوابها خلال فترة الحظر.

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وكانت الشرطة الفلبينية قد حذرت أمس الجمعة من أنها تعتزم اعتقال أي شخص يخالف قيود السفر والقيود الأخرى على الأنشطة الاجتماعية في إطار قرار الإغلاق المفروض على العاصمة مانيلا، في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويستعد الآلاف من ضباط الشرطة للانتشار في نقاط مراقبة حول مانيلا لمنع السفر غير الضروري من وإلى مناطق تشمل 16 مدينة فضلا عن دائرة محلية واحدة، يقطنها قرابة 14 مليون نسمة.

ودعا الوزير بالحكومة كارلو نوجراليس المواطنين إلى عدم الشعور بالذعر بسبب الإغلاق، مؤكدا أن تدفق البضائع إلى العاصمة لن يتأثر.

وأضاف: "الحكومة لن تمنعنا من الذهاب إلى أعمالنا، ولكن لابد أن نستوعب أن الأمور لا يمكن أن تسير كسابق عهدها، إذا كنا نأمل في التغلب على هذا التهديد للصحة العامة".