محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):
كشفت دراسة حديثة أن الحد من السفر الذي تم تطبيقه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين قلل من تصدير حالات الإصابة إلى الخارج بنسبة نحو 70% حتى منتصف فبراير الماضي.
وكتب معدو الدراسة، تحت إشراف أليسون جالفاني من جامعة ييل الأمريكية، في دورية "بروسيدينجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم (بي إن إيه إس) في عددها الصادر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أنه بدون هذا الحد من السفر، كان سيتم تصدير 779 حالة إصابة بفيروس "سارس-كوف-2" إلى الخارج حتى 15 فبراير الماضي.
يُذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم الإعلان عنها في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019. وعقب ذلك بثلاثة أسابيع فرضت الحكومة الصينية تقييدا موسعا على السفر.
وأكد الباحثون في الدراسة أن هذا التقييد في حركة السفر الذي طبقته الصين ثم دول أخرى ساهم في إبطاء انتشار الفيروس.
وفي المقابل، أوضح الباحثون أن تقييد السفر وحده ليس بمقدوره الحد من انتشار الفيروس، حيث إن الكثير من الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض خلال دخولها إلى بلدان أخرى.
واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات رحلات جوية وأخرى متعلقة بانتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحد من السفر يبطئ انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.