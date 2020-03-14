بسبب كورونا.. فيتنام تعلن حظرا لمدة 30 يوما على دخول المسافرين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب أ):
أعلنت حكومة فيتنام اليوم السبت حظرا لمدة 30 يوما على المسافرين الأجانب، الذين يدخلون البلاد، والذي سيطبق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوما من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في فيتنام إلى 47، حيث أن هناك 20 تقريبا منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.
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