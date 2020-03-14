قطاع الحفلات في ألمانيا يخشى عواقب وخيمة جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
حذر قطاع الحفلات في ألمانيا من مواجهة عواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال رئيس القطاع، ينز ميشوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في إشارة إلى عدد الحفلات الملغاة للحد من انتشار الفيروس: "إذا استمر هذا الوضع لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى، لن تستطيع شركات عديدة التعافي من العواقب".
وذكر ميشوف أن الحيرة تسيطر على القطاع في ظل هذا الوضع، موضحا أن كل ولاية في ألمانيا تتخذ قرارات مختلفة بشأن حظر الفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف، وقال: "نواجه حاليا مشكلة الغموض على كافة المستويات، ليس فقط في قطاعنا بل في جميع القطاعات الاقتصادية."
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